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日職》明星賽碰國家級代打部隊 宋家豪：以代表台灣隊心情來拚

2021/07/17 21:34

〔體育中心／綜合報導〕日職明星賽今移師到樂天主場舉行第二戰，旅日台灣投手宋家豪今天生涯明星賽初登板，中繼1局雖然失了2分，不過卻驚喜收下勝投，賽後談起日職明星賽初體驗，宋家豪受訪時大呼是非常特別的經驗，而在面對一票國家隊級選手代打部隊，他也提到自己是帶著台灣隊面對日本武士隊的心情來應戰。

談起自己的明星賽初體驗，宋家豪賽後接受訪問時笑著表示，這是一次非常特別的經驗，「能跟不同的選手在一起、一起比賽，也從可以從這些選手身上學到不一樣的東西，並獲得很不一樣的經驗，真的是非常特別。」他也提到雖然同樣是在樂天主場出賽，但明星賽的氛圍真的很特別，也很感謝球迷在他失分時仍報以熱烈掌聲，鼓勵他將分數守下來。

8局上宋家豪登板，搭配捕手栗原陵矢，央聯出動代打部隊伺候，面對一票日本國家隊等級打者，宋家豪表示自己是以一種面對日本武士隊的心情來投球，「雖然台灣棒球今年沒有打進東奧，但就是用同樣的心情去面對這些日本打者。」

而明星賽之後，能獲得短暫的休息時間，被問到接下來要怎麼備戰下半季，宋家豪表示：「上半季尾聲，身體其實已經有些疲憊，接下來三週會好好去消除疲勞，來迎接下半季的比賽，盼望能有好的表現，確保自己的身體狀況能維持高檔表現。」

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