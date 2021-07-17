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籃球》四大重量級自由球員 各隊掀起搶人大戰

2021/07/17 22:26

吳永盛、胡瓏貿Q.戴維斯、和楊敬敏。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕台灣籃壇近年蓬勃發展，新球季包含SBL、T1聯盟和P. LEAGUE+聯盟共計有15隊，也讓自由球員競爭特別激烈，目前大咖球星包含「新台灣人」Q.戴維斯、「國民姊夫」吳永盛、胡瓏貿和楊敬敏，都是各隊亟欲網羅的人選。

現年24歲、外號「國民姐夫」的吳永盛，與新疆球團的合約即將到期，但近年他在中國發展並不順利，外傳將投入PLG聯盟。但經紀人回應，「目前國內至少有3支職業球隊在談，過陣子才會有比較具體結果。」

「新台灣人」Q戴維斯日前宣布成為自由球員，老東家桃園領航猿已積極慰留，但目前動向不明，外傳夢想家有可能是Q戴維斯新東家。

37歲的楊敬敏自2019年離開CBA之後，返台加盟夢想家，並與球隊出征ABL，成為球隊的本土得分主力，上季轉戰PLG，例行賽出賽19場，場均轟下13.4分、2.9助攻和5籃板，並率隊一路殺進總冠軍賽，如今尚未與夢想家續約，也掀起自由市場的搶人大戰。

國家隊主力胡瓏貿與CBA福建隊的合約到7月31日到期，現階段都還與球隊積極談約，且母隊有續約意願，至於是否返台打球，仍是未知數。但據悉已有多支球隊私底下開出優渥合約，就是希望胡瓏貿願意返台獻技。

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