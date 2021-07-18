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NBA總冠軍賽G5公鹿、太陽搶聽牌 今日賽事預告與轉播

2021/07/18 06:53

NBA總冠軍賽G5登場，公鹿與太陽目前2：2平手，此役勝隊將握有聽牌優勢。（資料照，美聯社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有2場轉播，紅襪對決洋基，先發投手分別是艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）、柯爾（Gerrit Cole），目前洋基落後美東龍頭紅襪9場勝差，今日王牌投手柯爾出馬，能率隊贏球嗎？水手強碰天使，菊池雄星交手柯布（Alex Cobb），此役最大焦點，是菊池雄星與花卷東高校學弟大谷翔平的投打對決，兩人會有什麼表現呢？記得收看轉播嘍！

NBA總冠軍賽G5登場，公鹿與太陽目前2：2平手，此役勝隊將握有聽牌優勢，兩隊勢必全力一搏，究竟是「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）能率雄鹿大軍獲勝，還是回到主場的太陽會「獵鹿」成功？喜愛籃球的觀眾不要錯過轉播哦！

中職今天有兩場比賽轉播，統一獅交手富邦悍將，兩隊派出洋投猛威爾、猛悍出馬，昨悍將狂掃17安大勝兄弟，今日能延續火燙打擊手感嗎？另一方面，這也是猛悍中職初登板，首次「開箱」會有什麼成績？

味全龍對上樂天桃猿，龍軍由郭郁政先發，這位年輕投手將迎生涯初登板，桃猿則是翁瑋均出戰，翁瑋均本季在主場投球時，成績1勝1敗、防禦率2.41相當出色，今日能否壓制味全打線？記得收看轉播嘍！

MLB

07:00 紅襪@洋基 華視

09:00 水手@天使 愛爾達體育2台

NBA總冠軍賽G5

09:00 太陽＠公鹿 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS1

中職

17:05 味全龍＠樂天桃猿 ELEVEN SPORTS1

17:05 統一獅＠富邦悍將 愛爾達體育2台、MOMO綜合台

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