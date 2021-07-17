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311災區大人偶為東奧助陣 希望台灣也聽到東北幸福之歌

2021/07/17 23:01

象徵日本東北災區復興的大型人偶「Mocco」，今天抵達東京新宿御苑，即將開幕的東京奧運助陣。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京17日報導〕東京奧運即將開幕，為了向全世界傳達日本東北地震在震災後重新站立起來，由岩手、宮城和福島3縣學童及創意師箭內道彥等人設計的大型人偶「Mocco」今天抵達東京，除了要為東奧助陣之外，也希望透過歌曲和人偶表演，向全世界傳達幸福。

受到東京第4度宣布緊急宣言的影響，今天在新宿御苑的表演並未開放觀眾進場，而是透過網路直播與民眾分享，主辦單位宣布線上收看人數破百萬人。箭內在會場接受台灣媒體訪問時表示，東京奧運和帕運被定位為「復興奧運」，雖然有人說這是證明人類戰勝病毒的奧運，但他至今仍堅信這是「復興奧運」，而且非這樣相信不可。

來自日本東北311災區的大型人偶「Mocco」高10公尺，需要用大型吊車吊起50根繩索，再動員25名操偶人員才能舞動起來。（記者林翠儀攝）

箭內還表示，真的非常感謝台灣民眾在東北大地震的重建過程中，給予了東北很多的愛和溫暖，當然包括了台灣捐助的很多善款。他表示，「我們也想透過今天表演的歌曲，向台灣民眾傳達我們東北人的現況，如果台灣民眾能收到我們的歌聲，我們會非常開心。」

「Mocco」是一尊高10公尺的大人偶，以竹子等材料編製骨架後，貼上各種富有東北色彩的布料，由人偶劇大師澤則行根據岩手、宮城和福島3縣學童集體繪製圖畫完成設計，需要以大型吊車吊起約50根繩索，動員25名人偶劇演員操作，才能讓大人偶舞動起來。

「Mocco」從今年5月從東北開啟了「傳遞幸福之旅」，走過岩手縣陸前高田市、宮城縣岩沼市及福島縣南相馬市。這是東奧組織委員會規劃的「東京2020日本慶典」文化活動之一，東奧組委會主席橋本聖子今天也到場致詞。

橋本表示，東奧不僅是體育的慶典，也是文化的慶典，今天的活動就是要讓東北的文化和重建的腳步讓世界知曉，同時也是對支援重建的人們表達感謝。

「Mocco」今天在東京的處女秀，歌手石川小百合朗讀Mocco物語，並配合Mocco的舞步高唱「東北的幸福」歌曲。

東奧組織委員會規劃的「東京2020日本慶典」文化活動「傳遞幸福之旅」，來自東北的大人偶今天抵達東京。（記者林翠儀攝）

日本知名演歌歌手石川小百合朗讀Mocco物語。（記者林翠儀攝）

東奧組織委員會規劃的「東京2020日本慶典」文化活動「傳遞幸福之旅」，來自東北的大人偶今天抵達東京。（記者林翠儀攝）

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