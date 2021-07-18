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MLB》林恩不想進入自由市場 和白襪達成2年9.6億延長合約

2021/07/18 07:53

白襪投手林恩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年入選明星賽的白襪34歲投手林恩（Lance Lynn），他和球隊達成2年3800萬美元（約新台幣9.6億元）的延長合約，包含2024年的球隊選擇權。林恩表示，「如果你知道自己想去哪，進入自由市場是沒有意義的。」

林恩本季先發16場交出9勝3敗，防禦率1.99是全美聯最佳，共投90.2局賞105次三振，被打擊率只有0.189，每局被上壘率（WHIP）為1.04。而林恩在勝投排行榜暫時並列美聯第三。

林恩是在2018年12月和遊騎兵簽下3年3000萬美元合約，他在2019年賽季交出16勝11敗防禦率3.67的成績，共投208.1局賞246次三振，最後在該年的美聯塞揚獎票選中排在第五。去年球季後，林恩被遊騎兵交易至白襪，他將於今年季後成為自由球員。

根據《美聯社》報導，林恩和白襪隊簽下2年3800萬美元的延長合約，該約將到2023年結束。白襪隊握有2024年的1800萬美元球隊選擇權，若不續約則需付100萬美元的買斷金。林恩期許自己在接下來的數年中，能幫助白襪隊摘得世界大賽冠軍。

林恩自2011年起站上大聯盟舞台，生涯效力過紅雀、洋基、雙城、遊騎兵還有白襪，今年是他在大聯盟的第十個賽季。林恩生涯一共出賽276場中有252場先發，累積113勝74敗，平均防禦率3.48，包含今年在內，生涯共兩度入選明星賽。

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