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MLB》雙城欲砸19.5億續約「黑鱒」 若遭拒絕恐被交易

2021/07/18 08:28

消息指出，雙城隊開給巴克斯頓一張超過7000萬美元的延長合約。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）透露，雙城已經開給陣中的中外野手巴克斯頓（Byron Buxton）一張超過7000萬美元（約新台幣19.5億）的延長合約，如果他不接受就有可能會被交易出去，而且目前也已經有買家在等待。

消息指出，雙城已經開給巴克斯頓一張高於7000萬美元的續約，當中還包含著激勵獎金與伸縮條款，但年限還不清楚。該合約會如此設計主要是因為在健康時，巴克斯頓本季展現的身手已經與「天使神鱒」楚奧特（Mike Trout）與貝茲（Mookie Betts）兩人在巔峰年的表現相去無幾，但他卻鮮少有健康的球季，本季亦然。

巴克斯頓在生涯7年當中，只有一季的出賽場次超過140場，其餘全部沒有超過100場，是著名的「痛痛人」，本季他雖然打出傲視群雄的驚人成績，累積2.7的勝利貢獻值（fWAR），但因為受傷導致僅有27場出賽，生涯一共累積11次進入傷病名單的紀錄。

羅森索指出，其實以巴克斯頓本季展現出的表現來說，給他1億美元的續約都還嫌太低，但就是因為他如此「玻璃」的體質，讓雙城隊就算每年只開1000萬給他，都還是有相當高的風險，所以才會在合約當中增設許多激勵獎金的條款。

羅森索也透露，除了巴克斯頓外，由於本季雙城隊戰績乏善可陳，因此他們跟陣中王牌貝里歐斯（Jose Berrios）的處境也很類似，球團應該也會打算跟他簽下延長合約，但若他拒絕就會考慮把他交易出去。此外兩張即期合約，克魯茲（Nelson Cruz）與西蒙斯（Andrelton Simmons）也都被認為是可以賣出的人選。

若巴克斯頓真的被交易出去，根據資深記者海曼（Jon Heyman）透露，費城人隊會是潛在的買家，因為本季費城人在中外野手的表現相當糟糕，標準化加權得分創造（wRC+）68是全大聯盟最差，OAA值（出局製造值）-3並列聯盟第19名。

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