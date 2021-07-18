東奧》稱自己肺炎報告造假 英國長跑好手尷尬了

布查特。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕根據《路透社》報導，英國長跑好手布查特（Andrew Butchart）因自己透露他偽造武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢驗報告，因此遭到英國田徑總會禁賽，但他依舊能夠參加東京奧運。

布查特在一個播客節目《The Sunday Plodcast》上，透露自己曾在從美國返回英國時，因為PCR檢測的結果延誤，所以他在準備登機時更改了舊測試結果的時間，好讓自己能夠順利上機。「每個人都在PCR結果造假...以方便去各個地方，因為那真的太難了。」而目前該集播客也已經遭到刪除。

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布查特在後續向英國奧運國家隊以及東京奧會道歉。而英國田徑總會發表聲明指出，布查特在發表相關言論後遭到指控，此舉可能將讓運動員的名譽掃地。此外，布查特預計也會被處以12個月的禁令，並被罰款5000英鎊，不過他依舊可以參加東京奧運。

只不過布查特向《泰晤士報》透露，他從未使用造假的檢驗結果蒙混過關，他表示自己是用別的運動員當例子，但自己從未這樣做過。

布查特曾在2016年參與里約奧運的5000公尺項目，他目前是英國3000公尺與5000公尺的紀錄保持人。

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