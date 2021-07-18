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MLB》前田健太5局失3分無關勝敗 雙城單日兩戰都輸球

2021/07/18 10:27

雙城隊日籍投手前田健太。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雙城隊日籍投手前田健太今天在雙重賽第二戰先發，他主投5局失3分，送出8次三振，無關勝敗。雙城隊最後在延長賽第8局遭老虎逆轉，終場以4：5輸球，單日兩戰都不敵老虎隊。

前田健太在第2局出現危機，先後投出保送、被敲一壘安、以及出現觸身球保送，讓對手攻佔滿壘，前田健太被老虎巴杜（Akil Baddoo）擊出帶有3分打點的三壘安打。挺過第2局的亂流後，前田健太後三局都讓對手三上三下，完成投球工作。

總計前田健太主投5局用90球，被敲3安失掉3分，送出8次三振、1次保送，賽後防禦率為4.71。

兩隊打完前7局以3：3戰平進入延長賽，雙城隊在8局上靠對手暴投得到超前分，但下半局老虎隊反攻，史構普（Jonathan Schoop）在1出局後敲出帶有1分打點的安打，追平比分。

該半局2出局後，老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）擊出外野飛球形成一壘安打，雙城中外野手高登（Nick Gordon）回傳本壘時丟歪，讓老虎一壘跑者史構普連跑三個壘包衝回本壘，得到再見分。

雙城隊最後以4：5輸球，加上雙重賽首戰以0：1不敵老虎，雙城隊單局吞2敗。

老虎史構普跑回再見分。（美聯社）

老虎卡布雷拉擊出再見安打。（法新社）

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