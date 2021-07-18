MLB》槍聲大作！ 國民教士戰提前終止、傳2人中彈（影音）

BREAKING: The San Diego-Washington baseball game in D.C. has been halted due to a shooting of two people outside of Nationals Park. Gunshots could be heard inside the stadium.



Police say it “appears there’s no ongoing threat.”



pic.twitter.com/DE1EIb9nXf — Shannon Watts （@shannonrwatts） July 18, 2021

〔體育中心／綜合報導〕國民與教士今天在國民主場之戰，兩隊戰到6局結束，教士8：4領先後，因為場外傳出槍擊案，有兩人中彈導致比賽提前中斷，將會延賽。

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國民官方推特指出，槍擊案發生在三壘側，希望球迷能夠從中、右外野離場。球團也將會與執法單位合作，將盡快提供球迷更多訊息。

根據《abcNews》報導指出，比賽進行到6局下半結束後，球迷聽到球場外槍聲大作，比賽也因此中止。根據《7News DC》指出，警方表示，有2人在這起槍擊案中彈。

根據《ESPN》後續報導指出，這起事件造成2人中彈，有一人是球場員工，而這場比賽將會延後到明天當地下午進行，打完後再進行原本排定的比賽。

國民今日比賽因為場外傳出槍聲，因此提前中斷。（USA TODAY Sports）

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