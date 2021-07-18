MLB》金廣鉉6局好投宰龍頭巨人 連續21局無失分

紅雀韓籍左投金廣鉉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀韓籍左投金廣鉉今天先發面對聯盟龍頭巨人隊，他主投6局僅被敲3安沒有失分，幫助紅雀以3：1擊敗巨人。金廣鉉收下本季第5勝，近期處於連續21局沒有失分。

金廣鉉前三局沒有被敲安，僅在首局投出1次保送，第2、第3局都讓對手三上三下。金廣鉉在第5局遇到失分危機，先被敲安後，2出局後故意保送艾斯查德（Thairo Estrada），三振巨人投手艾斯查德（Thairo Estrada），化解危機。金廣鉉最後投滿6局，完成投球工作。

請繼續往下閱讀...

總計金廣鉉先發6局用85球有50顆好球，沒有失分，只被敲3安，投出2次保送，送出1次三振。金廣鉉過去三場先發都沒有失分，近期處於連續21局沒有失分、近23局僅掉1分。

紅雀全場有7支安打，高德史密特（Paul Goldschmidt）有一發兩分砲，單場貢獻3支安打。歐尼爾（Tyler O'Neill）有一發陽春彈；巨人全場僅6支安打。巨人先發德斯克拉菲尼（Anthony DeSclafani）投6局失3分，吞本季第4敗。

此外，紅雀官網報導，這場比賽是金廣鉉旅美後，他的家人包含妻子、兩個小孩首次到場看球。

KK's family is in the



For the first time in his MLB and Cardinal career, they're getting to watch him pitch in person! pic.twitter.com/lrsAHS2XUe — St. Louis Cardinals （@Cardinals） July 17, 2021

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法