MLB》金廣鉉6局好投宰龍頭巨人 連續21局無失分

紅雀韓籍左投金廣鉉。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕紅雀韓籍左投金廣鉉今天先發面對聯盟龍頭巨人隊,他主投6局僅被敲3安沒有失分,幫助紅雀以3:1擊敗巨人。金廣鉉收下本季第5勝,近期處於連續21局沒有失分。

金廣鉉前三局沒有被敲安,僅在首局投出1次保送,第2、第3局都讓對手三上三下。金廣鉉在第5局遇到失分危機,先被敲安後,2出局後故意保送艾斯查德(Thairo Estrada),三振巨人投手艾斯查德(Thairo Estrada),化解危機。金廣鉉最後投滿6局,完成投球工作。

請繼續往下閱讀...

總計金廣鉉先發6局用85球有50顆好球,沒有失分,只被敲3安,投出2次保送,送出1次三振。金廣鉉過去三場先發都沒有失分,近期處於連續21局沒有失分、近23局僅掉1分。

紅雀全場有7支安打,高德史密特(Paul Goldschmidt)有一發兩分砲,單場貢獻3支安打。歐尼爾(Tyler O'Neill)有一發陽春彈;巨人全場僅6支安打。巨人先發德斯克拉菲尼(Anthony DeSclafani)投6局失3分,吞本季第4敗。

此外,紅雀官網報導,這場比賽是金廣鉉旅美後,他的家人包含妻子、兩個小孩首次到場看球。

KK's family is in the



For the first time in his MLB and Cardinal career, they're getting to watch him pitch in person! pic.twitter.com/lrsAHS2XUe