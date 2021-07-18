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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東京奧運點將錄》無限量級舉重好手 謝昀庭

2021/07/18 10:58

謝昀庭。（資料照，台中市運動局提供）

謝昀庭

身高:183公分

體重:127公斤

啟蒙時間:12歲

生涯豐功偉業：

2018年世大賽男子105以上公斤級 第三名

2019年福州世界盃暨2020東京奧運積分賽男子109以上公斤級 第三名

謝昀庭是台中人，現就讀師大，國中開始接觸舉重運動，加入校隊比賽屢創佳績，2017年全中運奪金並破大會紀錄；2019年全運會拿下109以上公斤量級金牌，今年全國青年盃舉重錦標賽男子組109以上公斤量級也獲得金牌。

謝昀庭2020年美國公開賽109以上公斤級獲得第3名；2019年福州舉重世界盃109以上公斤級獲得第3名；謝昀庭生涯最佳成績是抓舉175公斤、挺舉220公斤、總和395公斤，最終以亞洲區累積積分排名第4，順利取得東京奧運男子舉重無限量級參賽資格。

身高183公分的謝昀庭，目前體重約在127公斤左右，他表示，相較於歐美選手，他的身材和力量都沒有優勢，因此教練和他商量過，須透過增重來強化力量，曾一度吃到132公斤，之前奶奶過世，他從中心請假回家奔喪，沒想到體重竟一口氣就掉了8公斤，現在雖慢慢拉回來，但距離目標體重還差3公斤。

（記者羅志朋）

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