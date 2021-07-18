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MLB》再見滿貫彈！ 海盜7局0：6瘋狂逆轉大都會贏球（影音）

2021/07/18 11:29

〔體育中心／綜合報導〕大都會今日與海盜之戰，在7局打完還以6：0領先的大都會，被海盜在8、9兩局合計灌進9分，最終海盜還是靠著再見滿貫砲，以9：7逆轉獲勝。

大都會在4局與6局，靠著戴維斯（J.D. Davis）的兩發2分彈，取得4：0領先，7上再得2分取得6：0領先。海盜在8局下半，面對主力後援魯戈（Seth Lugo），讓他僅投0.2局就狂失5分退場，海盜追到5：6落後。

9局上半，大都會靠尼莫（Brandon Nimmon）的陽春彈取得7：5領先，下個半局大都會終結者迪亞茲（Edwin Diaz）上場關門，想不到他卻在一開始，就先用觸身球、保送把追平分送上壘包，接著他在三振下名打者後被安打擠成滿壘，後續他三振掉波蘭柯（Gregory Polanco）取得第二個出局數，但接下來他卻被史托林斯（Jacob Stallings）敲出左外野方向再見滿貫彈，終場海盜就以9：7成功完成大逆轉獲勝。

根據現場轉播單位指出，本季在8局取得6：0領先的球隊，共314勝0敗，而在今天比賽結束後，大都會將這個紀錄改寫為314勝1敗。

史托林斯再見滿貫彈擊敗大都會。（法新社）

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