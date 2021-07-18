晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA總冠軍賽》字母哥32分+哈勒戴關鍵抄截 公鹿率先聽牌

2021/07/18 11:39

公鹿「字母哥」亞德托昆波（左）。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA總冠軍戰第5戰今在太陽主場登場，雖然太陽射手布克飆出全場最高40分，但難以抵擋公鹿「三劍客」火力，「字母哥」亞德托昆波砍下32分，加上哈勒戴在決勝節的關鍵抄截，終場公鹿以123：119擊敗太陽，系列賽取得3：2領先。

雙方在賽前系列賽戰成2：2平手，今回到主場，太陽首節火力全開，連續命中11次投籃，追平過去20年來總冠軍戰連續命中最多紀錄，且投籃命中率超過7成，一度領先多達16分。

不過，第2節公鹿逆轉局勢，主控哈勒戴（Jrue Holiday） 率隊打出一波16：3攻勢反擊，個人在上半場進帳18分，助公鹿在前兩節打完取得64：61小幅領先。被超車後，太陽在第3節未能找回節奏，進攻大多倚靠布克（Devin Booker）一人，他在第3節獨拿14分，但鳳凰城大軍依然打得艱辛。

太陽在決勝節吹起反攻號角，終場前1分半鐘，布克飆進力挽狂瀾的三分球，兩隊回到3分差，隨後「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo ）兩罰盡墨，戰況出現懸念。

最後56.6秒，資深控衛保羅（Chris Paul）拋投放進2分，僅剩1分落後也出現贏球曙光，但下一波進攻布克發生失誤，哈勒戴抄到球後，和字母哥完成空中接力灌籃，還獲得罰球機會，公鹿保有4分領先，並穩穩收下勝利，系列賽率先聽牌。

公鹿今團隊命中率57.5%，字母哥攻下全隊最高32分、9籃板，米德爾頓（Khris Middleton）進帳29分，哈勒戴則拿下27分、13助攻；太陽布克攻下40分，連兩戰轟破40分，無奈最後關頭的要命失誤，讓球隊和勝利失之交臂。

公鹿哈勒戴。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。