NBA總冠軍賽》字母哥32分+哈勒戴關鍵抄截 公鹿率先聽牌

公鹿「字母哥」亞德托昆波（左）。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA總冠軍戰第5戰今在太陽主場登場，雖然太陽射手布克飆出全場最高40分，但難以抵擋公鹿「三劍客」火力，「字母哥」亞德托昆波砍下32分，加上哈勒戴在決勝節的關鍵抄截，終場公鹿以123：119擊敗太陽，系列賽取得3：2領先。

雙方在賽前系列賽戰成2：2平手，今回到主場，太陽首節火力全開，連續命中11次投籃，追平過去20年來總冠軍戰連續命中最多紀錄，且投籃命中率超過7成，一度領先多達16分。

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不過，第2節公鹿逆轉局勢，主控哈勒戴（Jrue Holiday） 率隊打出一波16：3攻勢反擊，個人在上半場進帳18分，助公鹿在前兩節打完取得64：61小幅領先。被超車後，太陽在第3節未能找回節奏，進攻大多倚靠布克（Devin Booker）一人，他在第3節獨拿14分，但鳳凰城大軍依然打得艱辛。

太陽在決勝節吹起反攻號角，終場前1分半鐘，布克飆進力挽狂瀾的三分球，兩隊回到3分差，隨後「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo ）兩罰盡墨，戰況出現懸念。

最後56.6秒，資深控衛保羅（Chris Paul）拋投放進2分，僅剩1分落後也出現贏球曙光，但下一波進攻布克發生失誤，哈勒戴抄到球後，和字母哥完成空中接力灌籃，還獲得罰球機會，公鹿保有4分領先，並穩穩收下勝利，系列賽率先聽牌。

公鹿今團隊命中率57.5%，字母哥攻下全隊最高32分、9籃板，米德爾頓（Khris Middleton）進帳29分，哈勒戴則拿下27分、13助攻；太陽布克攻下40分，連兩戰轟破40分，無奈最後關頭的要命失誤，讓球隊和勝利失之交臂。

公鹿哈勒戴。（美聯社）

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