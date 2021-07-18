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MLB》大谷翔平單場慘吞4K 菊池雄星狂失7分吞敗

2021/07/18 12:50

大谷翔平。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平今天面對水手，再度上演「花卷東高校」學長學弟對決，大谷整場比賽5打數沒有表現，單場吞4次三振。天使隊靠著佛列契（David Fletcher）單場3安5打點，最後以9：4贏球。水手先發菊池雄星投5局失7分，吞本季第5敗。

大谷翔平首打席敲內野飛球出局，接著連4個打席全部吞三振創生涯首次，其中被菊池雄星三振2次，賽後打擊率降至0.273。此外，大谷翔平參加全壘打大賽以及明星賽後，近兩場比賽10打數只敲1支安打。

這是大谷翔平生涯第二度單場吞4K，前一次是在2019年8月30日，該場比賽打了15局，大谷是8打數吞4次三振。

菊池雄星（右）。（法新社）

菊池雄星此役先發5局被敲9安，包含挨了2轟，失掉7分創本季最糟，送出7次三振、1次保送。菊池雄星吞下本季第5敗，賽後防禦率為3.92。

天使全場出現14支安打，佛列契單場3安5打點，沃德（Taylor Ward）3安3打點包含一發兩分砲，梅菲爾德（Jack Mayfield）有一發陽春彈。天使先發柯布（Alex Cobb）6.2局賞6次三振僅失1分，摘得本季第7勝。

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