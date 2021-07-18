MLB》扯！洋基球迷比賽中丟球 砸到紅襪外野手（影音）

紅襪左外野手維杜戈被洋基球迷丟球砸中。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在主場迎戰紅襪，比賽打到第6局時下起大雨，最後裁定結束比賽，洋基以3：1贏球。但比賽中發生插曲，左外野的洋基球迷丟球進場內，砸中紅襪左外野手維杜戈（Alex Verdugo）的背部，維杜戈相當不滿，氣得要跟球迷理論。洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後更說，這名球迷應該要被送去監獄坐牢。

這起事件發生在6局下，當時現場下著大雨，有左外野的洋基球迷突然丟球砸中維杜戈，他相當憤怒，對著外野看台的球迷怒吼，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）甚至把球隊帶離球場約數分鐘，並向裁判們抗議，紅襪隊之後再回到球場繼續比賽。該名鬧事的球迷也遭驅逐出場。

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紅襪左外野手維杜戈。（今日美國）

洋基隊在6局下面對紅襪日籍投手澤村拓一，靠著桑契斯（Gary Sanchez）與托瑞斯（Gleyber Torres）各敲陽春砲，取得3：1領先。比賽打完前6局後，因現場雨勢過大，最後裁定結束比賽，洋基收下本季對紅襪的首勝。

《紐約郵報》報導，柯拉表示，「這只是一場比賽，不是攸關生死的事。人們到棒球場，並對著其中一名球員丟球，這種事讓我非常震驚。」

維杜戈則說，「作為球迷你們可以做得更好，你不能向人們丟東西，你不會在大街上對著別人做這樣事情。」

A fan threw a ball at Alex Verdugo... pic.twitter.com/V8F55GE4fM — Justin Groc （@jgroc） July 18, 2021

紅襪左外野手維杜戈被洋基球迷丟球砸中，該名球迷遭驅逐出場。（歐新社）

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