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MLB》勇士左投7局好投加3安猛打 隊友讚：快變大谷翔平了

2021/07/18 14:01

〔體育中心／綜合報導〕勇士左投佛里德（Max Fried），今日不僅投球表現優異，對上光芒主投7局無失分，打擊區上甚至3打數全敲安，灌進2分打點，幫助球隊以9：0大勝光芒。佛里德投打俱佳的表現就連新同學佩德森（Joc Pederson）都讚道：「他快變成大谷翔平了吧？」

勇士由於主砲阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）十字韌帶完全斷裂整季報銷，緊急透過交易從小熊換來左打砲手佩德森，他今天也在比賽中繳出單場雙安的表現，值得一提的是，他還敲出自2018年9月17日來，第一發對上左投的全壘打，受害者是光芒先發弗萊明（Josh Fleming）。

除了佩德森外，剛參加明星賽回來的MVP主砲佛里曼（Freddie Freeman）也逐漸找回他MVP的打擊手感，今天他轟出本季第21發全壘打，單場3支2，有2分打點，明星賽後連續兩戰開轟，累計8打數6安打，近5戰敲出4轟。

不過這兩人的表現都沒有先發投手佛里德優異，佛里德今天全場只被敲出4支安打，僅比他自己打的3安多一支，此外他還在首局把光芒大物法蘭柯（Wander Franco）給牽制出局，收下他自2017年初登板後的第18次的牽制出局，這期間他的牽制出局是大聯盟的最佳紀錄。

佛里德今天單場3打數3安打，本季27打數9安打，打擊率3成33，攻擊指數0.787，他成為勇士隊自2015年5月10日伍德（Alex Wood）對國民單場3安後，第一位單場3安的投手，同時也是自2000年5月12日的Terry Mulholland後，第一個能夠單場3安2打點的球員。

佛里德7局無失分好投外加單場3安猛打。（法新社）

佛里德今天的安打，有兩支擊球初速分別為101.9英哩與103.1英哩，都是相當紮實的安打。賽後佛里德謙虛地說道：「我從來沒想過我有可能會有一場單場3安的比賽。敲出一支安打就很幸運了，如果敲出第二安就是錦上添花。」

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