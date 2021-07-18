東奧》王星皓將啟程前往東京參加奧運 台中市運動局祝賀

中市泳將王星皓首次代表國家出征奧運，中市府預祝「泳」奪佳績（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中游泳重點培育選手王星皓征戰國內外賽事屢破全國紀錄，更於香港公開游泳錦標賽200公尺個人混合式游出1分59秒44，一舉達到東京奧運參賽標準，而王星皓將啟程前往東京參加奧運，台中市政府運動局長李昱叡表示，王星皓首次代表國家出征奧運，盼集結大家的祝福，期勉王星皓「泳」奪佳績！

運動局表示，王星皓為台中游泳世家子弟，父親王耀偉在台中經營游泳池兼任教練，因此自小學四年級即正式投入游泳訓練，在105年全國中等學校運動會100公尺自由式拿下第一面金牌，106年全國中等學校運動會奪3金2銅。

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其中4項同時破大會紀錄；107年全國大專校院運動會第一次攻破公開男生組游泳400公尺混合式的全國紀錄，更在公開男生組游泳200公尺混合式達到2018年亞洲運動會標準；108年全國運動會則奪得6金2銀1銅，400公尺自由式突破個人紀錄，再度推進全國紀錄。

王星皓在國際賽中的表現也非常亮眼，2019年夏季世界大學運動會男子200公尺個人混合式獲銅牌，更是我國史上首枚世大運游泳獎牌；接著2019年香港公開游泳錦標賽，繼續在200公尺個人混合式創佳績，游出1分59秒44，突破全國紀錄，更達到東京奧運參賽標準，拿下奧運入門票，代表台中、台灣游向國際舞台。

運動局指出，台中游泳項目在109年全民運動會水上救生獲13金7銀1銅、蹼泳獲7金4銀4銅，109年全國中等學校運動會斬獲4金21銀13銅，108年全國運動會榮獲10金11銀7銅全國第二佳績。

運動局強調，市府持續與台中市體育總會游泳委員會及中華民國游泳協會等各體育團體共同合作，每年辦理市長盃、議長盃等賽事及選手訓練，並爭取全國春季分齡游泳錦標賽、全國中正盃游泳錦標賽等全國性賽事到台中舉辦，透過舉辦全國性賽事讓各地好手切磋交流，提升游泳技能、扎根台中游泳運動發展。

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