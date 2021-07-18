東奧》史上首位變性人參賽惹議 紐西蘭限制各國媒體採訪

哈伯德。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕人紅是非多，奧運史上首位以變性人身份參賽的舉重選手哈伯德（Laurel Hubbard），成為本屆東京一大焦點，也引發各界爭議，對此紐西蘭代表團媒體公關艾博特（Ashley Abbott）表示，賽會期間必須保護她以免媒體過度關注而受傷害，國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）也出面力挺，支持符合相關規定的跨性別運動員參與奧運。

現年43歲的哈伯德，即將參與東奧舉重女子87公斤以上級賽事，由於各國媒體爭著想採訪卻飽受限制，對此艾博特解釋，代表團有責任與義務，讓哈伯德在奧運期間感受到支持鼓勵，也要讓她理解外界評價，「與其他運動員一樣，我們對哈伯德一視同仁，但由於她備受關注，需要對她格外照顧，尤其與媒體接觸時，我們必須做出有利她的選擇，因此相關採訪必受到規範。」針對哈伯德參賽爭議，巴赫則表示，資格賽規定由國際舉重總會決定，「既然這些規則適用，就不能在接下來賽事突然改變。」

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哈伯德1998年締造紐西蘭男子舉重國家青年紀錄，8年前改變性別後，曾於2017年獲得舉重世錦賽女子90公斤以上級銀牌，紐西蘭奧委會6月宣佈她將角逐東奧，就有許多國家選手公開表達不滿，質疑跨性別運動員與女性競爭的公平性，例如骨骼、肌肉密度等先天差異，本屆東奧哈伯德將在8月2日出賽。

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