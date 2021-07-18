東奧》歷史性的一勝！日本男籃熱身賽擊敗強權法國

日本擊敗法國拿下熱身賽勝利。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕奧運即將展開，日本男籃今天在熱身賽，以81：75擊敗強敵法國，雖然只是熱身賽，但這是日本在國際賽場上，首次擊敗法國，拿下歷史性的一勝。

FIBA排名第42名的日本，在今天進行奧運開始前最後一場的熱身賽，對上FIBA排名第7的強敵法國，靠著八村壘以及渡邊雄太兩位擁有NBA大將的發揮，在上半場結束時就領先16分，後半段法國急起直追，單節28：15追近比數，第四節甚至一度追到72：71的一分差，不過最終在渡邊雄太與馬場雄大接連得分下，以81：75擊敗法國奪勝。

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八村壘今天拿下19分7籃板，渡邊雄太18分9籃板，比江島慎含2顆三分在內，一共拿下15分。

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