NBA總冠軍賽》成功逆轉太陽聽牌 公鹿當家後衛談致勝關鍵

哈勒戴（左）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在今天剛結束的NBA總冠軍賽中，公鹿主力後衛哈勒戴（Jrue Holiday）在第四節終了前的一次成功抄截加空中接力，斷送了太陽第五戰的獲勝希望，賽後他在受訪時特別談到對於這波攻守的看法及反應。

GIANNIS AND ONE



Misses the free throw but gives the Bucks a three point lead pic.twitter.com/zjtlO4nYiO — ClutchPoints （@ClutchPointsApp） July 18, 2021

哈勒戴在接受《The Undefeated》記者Marc J. Spears訪問時談到了當時在場上的情況：「布克（Devin Booker）當時直接朝著我轉過來，我覺得這次抄截是因為我在正確的時間點站到對的位置上。」

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另外哈勒戴在受訪時也談到了抄截完傳出的那一顆關鍵的空中接力，他表示當時看到字母哥亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）瘋狂地向前場推進，所以他在那個瞬間就決定要把球往籃框附近丟得越高越好。」

在關鍵的第五戰，哈勒戴除了最後的關鍵抄截加空中接力外，單場也貢獻了27分及全場最高的13次助攻，最終成功幫助公鹿克服了首節結束16分的落後，以123:119擊敗太陽，收下關鍵第五戰的勝利。

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