NBA總冠軍賽》成功逆轉太陽聽牌 公鹿當家後衛談致勝關鍵

哈勒戴(左)。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕在今天剛結束的NBA總冠軍賽中,公鹿主力後衛哈勒戴(Jrue Holiday)在第四節終了前的一次成功抄截加空中接力,斷送了太陽第五戰的獲勝希望,賽後他在受訪時特別談到對於這波攻守的看法及反應。

