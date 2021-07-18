晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA總冠軍賽》成功逆轉太陽聽牌 公鹿當家後衛談致勝關鍵

2021/07/18 17:23

哈勒戴（左）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在今天剛結束的NBA總冠軍賽中，公鹿主力後衛哈勒戴（Jrue Holiday）在第四節終了前的一次成功抄截加空中接力，斷送了太陽第五戰的獲勝希望，賽後他在受訪時特別談到對於這波攻守的看法及反應。

哈勒戴在接受《The Undefeated》記者Marc J. Spears訪問時談到了當時在場上的情況：「布克（Devin Booker）當時直接朝著我轉過來，我覺得這次抄截是因為我在正確的時間點站到對的位置上。」

另外哈勒戴在受訪時也談到了抄截完傳出的那一顆關鍵的空中接力，他表示當時看到字母哥亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）瘋狂地向前場推進，所以他在那個瞬間就決定要把球往籃框附近丟得越高越好。」

在關鍵的第五戰，哈勒戴除了最後的關鍵抄截加空中接力外，單場也貢獻了27分及全場最高的13次助攻，最終成功幫助公鹿克服了首節結束16分的落後，以123:119擊敗太陽，收下關鍵第五戰的勝利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。