晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MiLB》復活跡象？日本重砲近五戰打擊率超過4成

2021/07/18 16:37

筒香嘉智。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日籍重砲筒香嘉智近期在道奇3A表現有復甦跡象，今天開轟、雙安演出，近五戰打擊率超過4成。

筒香嘉智去年與光芒簽下2年1200萬美元合約，大聯盟首年留下打擊率1成97的成績，今年5月遭球隊指定讓渡，隨後轉戰道奇，不過轉隊後只打了12場比賽就進入傷兵名單，接著又被移出40人名單，只能繼續在3A打拚。

筒香嘉智今在面對響尾蛇的比賽擔任第五棒先發一壘手，4打數敲出兩支安打，包括三局一發逆轉兩分砲，總計今4打數2安打3分打點，雖然賽季打擊率1成86仍相當低迷，不過近5場出賽19打數8支安打、2轟，打擊率達4成21。

相較6月1成19打擊率，筒香嘉智7月目前單月打擊率2成50，道奇3A比賽主播Alex Freedman今也在比賽中段發文表示，「筒香嘉智好像開始慢慢找回狀態了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。