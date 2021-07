MiLB》復活跡象？日本重砲近五戰打擊率超過4成

筒香嘉智。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕日籍重砲筒香嘉智近期在道奇3A表現有復甦跡象,今天開轟、雙安演出,近五戰打擊率超過4成。

筒香嘉智去年與光芒簽下2年1200萬美元合約,大聯盟首年留下打擊率1成97的成績,今年5月遭球隊指定讓渡,隨後轉戰道奇,不過轉隊後只打了12場比賽就進入傷兵名單,接著又被移出40人名單,只能繼續在3A打拚。

筒香嘉智今在面對響尾蛇的比賽擔任第五棒先發一壘手,4打數敲出兩支安打,包括三局一發逆轉兩分砲,總計今4打數2安打3分打點,雖然賽季打擊率1成86仍相當低迷,不過近5場出賽19打數8支安打、2轟,打擊率達4成21。

相較6月1成19打擊率,筒香嘉智7月目前單月打擊率2成50,道奇3A比賽主播Alex Freedman今也在比賽中段發文表示,「筒香嘉智好像開始慢慢找回狀態了。」

Yoshi Tsutsugo, 5th homer for OKC, he's 2/2 with a walk and 3 RBI in his first three plate appearances this evening pic.twitter.com/AatlMPcn44