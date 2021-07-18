東京奧運點將錄》 相隔13年再戰 自由車一哥馮俊凱力求突破

馮俊凱。（資料照，全國自由車協會提供）

馮俊凱

生日：1988.11.2（32歲）

身高： 170公分

體重： 70公斤

啟蒙時間：12歲

生涯豐功偉業

2014年環台賽三連霸

2015年首位出賽世界巡迴賽的台灣車手

2019年全運會公路項目六連霸

2019年全國錦標賽計時冠軍

2019年烏茲別克亞錦賽計時銀牌

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來自苗栗縣泰安鄉的馮俊凱是台灣第一位加盟世界一級職業車隊的選手，擅長中長距離公路賽及場地賽，雖然由於身材關係不算爬坡好手，但由於喜歡挑戰，加上豐富經驗與臨場判斷，總能與其他山路好手一較高下。此外，他擁有高踩踏功率輸出，因此也相當擅長計時賽，衝刺能力不容小覷。

2008年北京奧運時，19歲參賽的馮俊凱還懞懞懂懂，相隔13年再戰五環殿堂，在經過一級車隊的7年洗禮後，他的首要目標是完賽，上次有台灣選手在奧運自由車項目騎完全程，已經要追溯至1964年，這次馮俊凱要挑戰的是高懸57年的紀錄。

面對總里程234公里、總爬升4865公尺的賽程，馮俊凱透露自己從去年就開始著重累積爬升的內容，展現和世界好手一較高下的決心，他表示能代表台灣、披上國家隊的戰袍進軍奧運，是一項滿榮耀的任務，自己背負著隊友和車友們的期待，會在奧運會上盡最大的努力。

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