東奧》東契奇將在奧運綻放光芒！ FIBA撰文讚：有望挑戰金牌

東契奇。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運開幕在即，國際籃球總會（FIBA）特此撰文，介紹一些看點選手，對於首登奧運殿堂的獨行俠球星東契奇（Luka Doncic），文中直呼，東契奇領軍斯洛維尼亞絕對有機會爭奪獎牌。

文中開頭就寫道，東契奇的天賦，讓他看起來將成為歷史上最偉大的籃球員之一，他一肩扛起斯洛維尼亞這支國家隊，並在先前的東京奧運籃球資格賽中繳出驚人表現，帶領斯洛維尼亞首度進軍奧運。

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文中表示，由於東契奇，立陶宛男籃自1992年以來首度無緣奧運盛會，因為東契奇，斯洛維尼亞絕對不僅是前往日本參加這場盛事，他們將成為角逐獎牌的競爭者，甚至有可能挑戰摘金。

內文還提到，擁有201公分的東契奇，他的身材、體型、對抗性給了他優勢，他在比賽中非常善用這些技巧，而且傳球等決策都非常出色。

東契奇。（資料照，路透）

東契奇日前在東京奧運籃球資格賽中，4戰場均繳出21.3分、11.3助攻、8籃板優異表現，投籃命中率為55.6%、三分線命中率達到39.1%，其中小組決賽與東道主立陶宛一戰，更猛轟31分、13助攻、11籃板，率斯洛維尼亞前進東奧，東契奇也榮膺奧運資格賽立陶宛區的MVP。

波蘭國家隊主帥泰勒（Mike Taylor）就直呼，在斯洛維尼亞對上委內瑞拉一役，斯國只進行了簡單的擋拆，東契奇就能用4種不同方式讓球隊得分。此外，東契奇的低位單打、投籃也受到對手教練肯定。

文末寫道，東契奇對比賽的解讀，體型、技巧讓他在比賽時具有多變球風，他會傳球，能命中外線、中距離，切入將球擺進籃框也不是問題，在進攻上是一名全方位的球員。

本屆東京奧運，男籃12支球隊分成3組，斯洛維尼亞與西班牙、阿根廷、日本同在C組。

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