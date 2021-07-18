晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧》東契奇將在奧運綻放光芒！ FIBA撰文讚：有望挑戰金牌

2021/07/18 19:05

東契奇。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運開幕在即，國際籃球總會（FIBA）特此撰文，介紹一些看點選手，對於首登奧運殿堂的獨行俠球星東契奇（Luka Doncic），文中直呼，東契奇領軍斯洛維尼亞絕對有機會爭奪獎牌。

文中開頭就寫道，東契奇的天賦，讓他看起來將成為歷史上最偉大的籃球員之一，他一肩扛起斯洛維尼亞這支國家隊，並在先前的東京奧運籃球資格賽中繳出驚人表現，帶領斯洛維尼亞首度進軍奧運。

文中表示，由於東契奇，立陶宛男籃自1992年以來首度無緣奧運盛會，因為東契奇，斯洛維尼亞絕對不僅是前往日本參加這場盛事，他們將成為角逐獎牌的競爭者，甚至有可能挑戰摘金。

內文還提到，擁有201公分的東契奇，他的身材、體型、對抗性給了他優勢，他在比賽中非常善用這些技巧，而且傳球等決策都非常出色。

東契奇。（資料照，路透）

東契奇日前在東京奧運籃球資格賽中，4戰場均繳出21.3分、11.3助攻、8籃板優異表現，投籃命中率為55.6%、三分線命中率達到39.1%，其中小組決賽與東道主立陶宛一戰，更猛轟31分、13助攻、11籃板，率斯洛維尼亞前進東奧，東契奇也榮膺奧運資格賽立陶宛區的MVP。

波蘭國家隊主帥泰勒（Mike Taylor）就直呼，在斯洛維尼亞對上委內瑞拉一役，斯國只進行了簡單的擋拆，東契奇就能用4種不同方式讓球隊得分。此外，東契奇的低位單打、投籃也受到對手教練肯定。

文末寫道，東契奇對比賽的解讀，體型、技巧讓他在比賽時具有多變球風，他會傳球，能命中外線、中距離，切入將球擺進籃框也不是問題，在進攻上是一名全方位的球員。

本屆東京奧運，男籃12支球隊分成3組，斯洛維尼亞與西班牙、阿根廷、日本同在C組。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。