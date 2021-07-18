網球》比起喬帥費德爾才是GOAT！法好手：場上的優雅無可取代

費德爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）於溫網追平費德爾（Roger Federer ）與納達爾（Rafael Nadal）的大滿貫20冠，也讓三人的「GOAT」之爭更加白熱化，對此法國好手加斯凱（Richard Gasquet）也發表自己的觀點。

對很多人來說，冠軍、勝場數是決定球員偉大與否的關鍵要素，但加斯凱並不這麼認為，他認為「美學」同樣重要，而就這一點來說，「瑞士天王」費德爾幾乎就是無懈可擊。

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「我用不同的角度看待這項運動，一直以來我都覺得不是只有大滿貫冠軍數重要，」加斯凱表示，「可能其中一位拿了21座，另外一位拿了22或23座，但我不把焦點放在大滿貫冠軍，我更重視在場上展現的美學。」

加斯凱指出，費納喬三人都是歷史上最棒的球員，這點毫無疑問，「有些人比較喜歡費德爾、不喜歡喬科維奇，但我並非如此，我也很喜歡喬帥，但當我看費德爾比賽時，從開始到結束我都處以讚嘆的狀態，就像在其他運動看梅西、內馬爾比賽一樣，在這些比賽我更關注美學以及他們帶來的激動。」

加斯凱表示，喬科維奇連贏三個大滿貫的壯舉當然令人難以置信，「他是最棒的球員，表現相當驚人。」但他同時還是情有獨鍾費爸，「對我來說，費德爾是無可取代的，若從美學、在場上展現的優雅來看，他是史上最偉大的球員。」

加斯凱。（資料照，歐新社）

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