棒球》南韓誓言衛冕奧運金牌 韓媒再憶「台中慘案」

2017年經典賽南韓代表隊。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕南韓棒球隊將在東京奧運尋求衛冕，國家隊總教練金卿文明確指出，首場面對以色列的比賽至關重要，因為四年前的經典賽，南韓就是在預賽爆冷不敵以色列。

2017年3月世界棒球經典賽預賽在南韓首爾高尺天空巨蛋舉行，當時由金寅植教練率領的南韓隊在首戰與以色列鏖戰至10局以1：2敗下陣來，最終以1勝2負在預賽止步。

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四年後的東京奧運，南韓與美國、以色列同被分在B組，巧合的是，南韓預賽首戰的對手又是以色列，總教練金卿文表示，「首場與以色列的比賽非常重要，如果能夠順利贏得首場比賽，就能在與美國一戰盡全力取得好成績。」

韓國媒體《OSEN》昨也在報導中指出首戰的重要性，表示從北京奧運後的國際比賽來看，贏得首戰的大部分比賽都有圓滿結局，包括2009年拿下亞軍的經典賽、2010年奪金的廣州亞運，以及2014年的仁川亞運。

報導指出，「相反地，被稱為『台中慘案』的2013年經典賽、2017年經典賽，首戰全部落敗。」2013年經典賽預賽B組在台中洲際棒球場舉行，南韓在首戰以0：5遭荷蘭完封，最後在預賽即遭淘汰，當時韓媒便以「台中慘案」和「台灣慘案」形容當年國家隊的表現。

事實上，南韓隊其實也有首場失利但最後封王的例子，包括2015年世界12強以及2018年的雅加達巨港亞運，不過以短期比賽來說，首場比賽的重要性還是不言可喻。

南韓隊昨進行首次集訓，接下來分別在23日與25日進行兩場熱身賽，而由於南韓棒壇最近風波不斷，教頭金卿文也表示，正以金牌為目標在做準備，「我們會團結一心，以負責任的行動努力消除最近國民的失望。」

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