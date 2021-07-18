網球》喬帥背後那個男人 教練伊凡尼塞維奇進名人堂

伊凡尼塞維奇加入國際網球名人堂。（取自Instagram）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）笑捧溫布頓錦標賽男單第6冠，網壇「三巨頭」各以20座大滿貫金盃平分秋色，教練團成員之一的伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic），也風光加入國際網球名人堂，成為首位獲此殊榮的克羅埃西亞人。

2001年溫網，伊凡尼塞維奇以世界男單排名125的外卡黑馬之姿過關斬將，最終大爆冷門贏得冠軍，而這名左撇子「重砲手」退休後，如今又協助當今球王喬帥在草地大滿貫締造三連霸，同時榮登因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情而順延一年的國際網球名人堂，現年49歲的伊凡尼塞維奇在美國羅德島致詞時說：「當我的球迷很不容易，會經歷沮喪、悲傷，甚至很多人因為我離婚。但我可以肯定，做我的粉絲會很有趣。」

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伊凡尼塞維奇日前受訪時，也談到執教喬帥兩年來絕非簡單工作，「這要求極高，因為我們只計算勝利和大滿貫，決賽還不夠好，你必須贏！」但他非常喜歡接受挑戰，因為喬帥帶來的巨大壓力，反而會促使他「變成為一個更好的教練，以及一個更好的人。」

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