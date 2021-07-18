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東京奧運點將錄》姊妹同心齊爭金 詹詠然、詹皓晴

2021/07/18 22:10

詹皓晴（左）、詹詠然。（資料照，劉雪貞提供）

詹詠然
生日： 1989.8.17（31歲）
身高： 170公分
體重：60 公斤
啟蒙時間：6歲

生涯豐功偉業
2015年澳網女雙亞軍
2017年美網女雙冠軍
2018年法網女雙4強
2018年雅加達巨港亞運女雙銀牌

詹皓晴
生日： 1993 .9.19（27歲）
身高： 175公分
體重：60 公斤

生涯豐功偉業
2017年溫網女雙亞軍
2018年法網女雙4強
2018年雅加達巨港亞運女雙銀牌

繼上屆里約奧運後，詹詠然／詹皓晴本屆再獲女雙資格，姐妹兩人第2度攜手前進五環殿堂，也被看好有奪牌機會。

詹詠然生涯前期與莊佳容合作，2008年在北京奧運止步16強，2017年與瑞士前球后辛吉絲（Martina Hingis）搭擋，在美網拿下個人首座大滿貫女雙冠軍，同年首度登上女雙世界球后。

隔年辛吉絲宣布退休，詹詠然也再度與妹妹詹皓晴攜手在職業賽場上打拚，生涯目前已合捧14座WTA女雙冠軍。兩人在去年放棄美網與法網之下，目前女雙世界排名第20。

雙詹在2016年里約奧運止步8強，此次前進東京能否突破上屆成績值得期待，詹詠然日前表示，「想到還能夠再一次披上國家隊戰袍就感到巨大的榮幸，也希望自己能夠盡力準備。」

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