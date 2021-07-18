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東京奧運點將錄》將幸運化為動力 謝語倢、許絜瑜

2021/07/18 22:54

謝語倢（左）、許絜瑜。（資料照）

謝語倢
生日： 1993.7.23（27歲）
身高： 167 公分
體重：43 公斤
啟蒙時間：6歲

生涯豐功偉業
2015年光州世大運女網團體金牌
2018年首爾女網賽雙打亞軍
2019年泛太平洋女網賽亞軍


許絜瑜
生日： 1992.1.14（29歲）
身高：  170公分
啟蒙時間：5歲

生涯豐功偉業
2015年光州世大運女團金牌、女雙銀牌


我國網球好手自1996年亞特蘭大奧運迄今，已經連續7屆沒有缺席，本屆本以男單盧彥勳、女雙詹詠然／詹皓晴，里約奧運原班人馬出擊，不過在開幕前夕謝語倢／許絜瑜獲得ITF通知，成功遞補進榜，算是不小的驚喜。

謝語倢原名謝淑映，是台灣一姐謝淑薇胞妹，綽號「A妹」，目前雙打世界排名第179名，曾與姊姊搭擋在2018年首爾女網賽及隔年的泛太平洋女網賽拿下亞軍；23日奧運開幕日正好是「A妹」28歲生日，初次踏進五環殿堂想必是最棒的禮物。

29歲左手持拍的許絜瑜，9歲隨家人移民美國辛辛那提接受訓練，2014年轉籍加入台灣隊，同年就代表國家參加仁川亞運，2015年參加光州世大運女團金牌、女雙銀牌，目前世界排名191，她在得知獲得參賽資格後也開心表示，「很榮幸能為國出賽！感謝大家的支持！我會盡力為國爭光！」

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