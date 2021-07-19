NBA》曾同場飆三分比下柯瑞 「以色列喬丹」高掛球鞋宣布退役

有「以色列喬丹」美稱的帥哥射手卡斯比，近日宣布高掛球鞋退役。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年33歲的以色列帥哥射手卡斯比（Omri Casspi）生涯10個賽季中打過7支球隊，也擁有不錯的外線投射能力不錯，然而他昨拋出震撼彈，宣布將高掛球鞋退役，結束自己10年的NBA職業生涯。

有「以色列喬丹」美稱的卡斯比，2009年選秀會上以首輪第23順位被國王挑中，成為以色列歷史上首位在NBA打球的選手，在職業生涯的10個賽季，他先後為國王、騎士、火箭、鵜鶘、灰狼、勇士和灰熊等球隊效力，場均可以得到7.9分4籃板1.1助攻。

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國王的時期是卡斯比生涯的顛峰，曾兩季達到賽季得分上雙的成就，其中最為球迷津津樂道的，就是2015年12月29日，國王對戰勇士的比賽中，他和勇士一哥柯瑞（Curry）在3分鐘對飆三分球，兩人轟進9記三分，卡斯比投4中4，柯瑞則是投5中5，卡斯比全場就轟進9顆三分球，比下柯瑞的6顆，單場轟下生涯最高的36分，也成為了他的職業生涯代表作。

2017-18賽季，卡斯比曾經短暫加盟金州勇士。那個賽季，Casspi為勇士出戰53場比賽，但遺憾被裁掉。不過，勇士那個賽季最終奪冠，Casspi儘管中途被裁，但還是得到了一枚總冠軍戒指。

「多年來，籃球為我帶來了很多意義，我已經到達歐洲和世界籃球的高峰，這是我過去從未想過的，很難相信自己竟能美夢成真，」稍早卡斯比在退役聲明中寫道，他表示雖然下定決心要退役的想法對他來說非常艱難，「然而我意識到已經到自己該退出籃球比賽的時刻，是時候開始我人生的下一個階段了。」

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