東奧》美國網球天才少女高芙確診 忍痛宣布退出奧運

美國17歲網球天才少女高芙。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國17歲網球天才少女高芙（Coco Gauff）今日驚傳確診，她在個人社群發布並證實該項消息，也忍痛宣布將不會參加即將到來的東京奧運，並且祝福美國隊。

網球天才新星高芙今日在個人推特上發出聲明，表示經武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢測呈現陽性，將不會參加東京奧運，無緣成為21年來奧運網球最年輕選手，她寫道：「我非常沮喪地分享這項消息，我經過肺炎檢測呈現陽性，並且我將無法參加東京奧運。」

請繼續往下閱讀...

高芙繼續寫道：「代表美國出戰奧運一直是我的夢想，我希望將來我有更多機會能將這個夢想實現。我祝福美國隊好運，並希望所有奧運選手和整個奧運相關人員都能夠平安進行。」

美國網球協會也對高芙的狀況感到惋惜，並發表聲明寫道：「得知高芙確診並且無法參加東京奧運的消息讓我們很難過，整個美國網球代表隊都為高芙感到心碎。」

高芙退出後，美國隊仍有布蕾迪（Jennifer Brady）、佩古拉（Jessica Pegula）及芮絲克（Alison Riske）等好手代表參加女單比賽。

東京奧運網球項目將於台灣時間7月24日星期六展開。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法