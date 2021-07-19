晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

東奧》美國網球天才少女高芙確診 忍痛宣布退出奧運

2021/07/19 09:08

美國17歲網球天才少女高芙。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國17歲網球天才少女高芙（Coco Gauff）今日驚傳確診，她在個人社群發布並證實該項消息，也忍痛宣布將不會參加即將到來的東京奧運，並且祝福美國隊。

網球天才新星高芙今日在個人推特上發出聲明，表示經武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢測呈現陽性，將不會參加東京奧運，無緣成為21年來奧運網球最年輕選手，她寫道：「我非常沮喪地分享這項消息，我經過肺炎檢測呈現陽性，並且我將無法參加東京奧運。」

芙繼續寫道：「代表美國出戰奧運一直是我的夢想，我希望將來我有更多機會能將這個夢想實現。我祝福美國隊好運，並希望所有奧運選手和整個奧運相關人員都能夠平安進行。」

美國網球協會也對高芙的狀況感到惋惜，並發表聲明寫道：「得知高芙確診並且無法參加東京奧運的消息讓我們很難過，整個美國網球代表隊都為高芙感到心碎。」

高芙退出後，美國隊仍有布蕾迪（Jennifer Brady）、佩古拉（Jessica Pegula）及芮絲克（Alison Riske）等好手代表參加女單比賽。

東京奧運網球項目將於台灣時間7月24日星期六展開。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。