MLB》狂！教士小塔提斯「歐洲步」神反應躲過觸殺（影音）

〔體育中心/綜合報導〕國民與教士昨天在國民主場之戰,兩隊戰到6局結束,教士8:4領先後,因為場外傳出槍擊案,有兩人中彈導致比賽提前中斷,也延賽到今天,而在場上場下都扮英雄的教士球星小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)昨6局大秀「歐洲步」閃避對手觸殺,超狂運動神經再度掀起熱議。

昨役6上,一出局教士攻佔一、二壘,小塔提斯先敲出安打,送回隊友瓦斯(Webster Rivas),接下來柯朗沃斯(Jake Cronenworth)補上適時安打,先送回三壘上的隊友潘姆(Tommy Pham),小塔提斯繞過上三壘原本趁傳衝本壘,但跑了幾步球已經回傳,原本三壘手伸手想說可以直接將他觸殺出局,沒想到小塔提斯一個歐洲步神閃避,展現超狂反應,最後也安全回壘,讓主播驚呼連連、也獲得滿堂彩。

