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MLB》狂！教士小塔提斯「歐洲步」神反應躲過觸殺（影音）

2021/07/19 12:06

教士球星小塔提斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國民與教士昨天在國民主場之戰，兩隊戰到6局結束，教士8：4領先後，因為場外傳出槍擊案，有兩人中彈導致比賽提前中斷，也延賽到今天，而在場上場下都扮英雄的教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）昨6局大秀「歐洲步」閃避對手觸殺，超狂運動神經再度掀起熱議。

昨役6上，一出局教士攻佔一、二壘，小塔提斯先敲出安打，送回隊友瓦斯（Webster Rivas），接下來柯朗沃斯（Jake Cronenworth）補上適時安打，先送回三壘上的隊友潘姆（Tommy Pham），小塔提斯繞過上三壘原本趁傳衝本壘，但跑了幾步球已經回傳，原本三壘手伸手想說可以直接將他觸殺出局，沒想到小塔提斯一個歐洲步神閃避，展現超狂反應，最後也安全回壘，讓主播驚呼連連、也獲得滿堂彩。

然而昨天6上剛結束，國民主場三壘出口外傳來數聲槍響，球員和球迷都陷入恐慌，小塔提斯和隊友馬查多除了讓球迷進入板凳區，他也到觀眾席將親友帶進休息室。美媒還形容，小塔提斯昨在場上、場外都是英雄，在比賽被迫中斷前4打數4安打。

而此役延到今天繼續開打，教士在第7局又靠著保送和2安再添2分，終場就以10：4擊敗國民。

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