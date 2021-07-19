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MLB》改造成功！紅雀終結者生涯前24次救援都成功聯盟第一人

2021/07/19 10:44

紅雀終結者雷耶斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日紅雀終結者雷耶斯（Alex Reyes）在與巨人的比賽中救援成功，幫助球隊以2：1收下勝利，而他自己也完成了一項壯舉，寫下生涯前24次救援都成功關門的紀錄。

雷耶斯在9上登板，他先是讓塔克曼（Mike Tauchman）擊出滾地球出局，但接著小遇亂流，連續保送2位代打打者迪克森（Alex Dickerson）及杜嘉（​Steven Duggar），不過所幸及時回穩，接下來讓史雷特（Austin Slater）及索拉諾（Donovan Solano）擊成飛球出局，成功關門，幫助紅雀以2：1收勝，自己也收下本季連續第22次救援成功、跨季連續24次關門成功。

雷耶斯不只是跨季連續24次救援成功，還是自生涯開始起24次救援都成功，根據大聯盟報導，這正式打破了退役球星霍金斯（LaTroy Hawkins）23次的紀錄，霍金斯在2000年被雙城球團安排轉往牛棚，他在該年救援14次都成功，從未砸鍋，2001年前9次救援也都成功，寫下生涯前23次救援都成功的紀錄。

另外雷耶斯開季連續22次救援成功紀錄，在隊史上追平了Tom Henke在1995年創下的紀錄。

雷耶斯是在本季才專注投入終結者的角色，根據大聯盟官方爆料指出，在剛抵春訓時還期盼成為先發投手，改造相當成功的他在43.1局投球中繳出55次三振，ERA 1.45，並且還入選了生涯第一次的明星賽。

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