NBA》想替一哥拉文找幫手 公牛補強目標鎖定湖人後衛

施洛德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上屆冠軍湖人本季在季後賽首輪就淘汰出局，季後將放眼補強，據報導指出，湖人有意與拒絕續約的施洛德（Dennis Schroder）採取先簽後換的方式進行交易，而今傳出公牛也有意想要爭取這位德國後衛。

今年是施洛德合約的最後一年，年薪達1550萬美元，而他季中曾經拒絕湖人所提出的4年8400萬美元的合約，意圖尋求1份最多1.2億美元的肥約，先前《Bleacher Report》專欄作家費雪（Jakel Fischer）指出，湖人雖然不會給大約，但有意以先簽後換的方式交易施洛德，將其視為升級球隊戰力的重要籌碼。

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今《The Action Network》記者M.莫爾（Matt Moore）則透露，公牛希望能在休季期間找來一位具組織能力的後衛，而施洛德就是芝加哥大軍鎖定的主要目標之一，「芝加哥想要找一位有組織能力的後衛輔佐一哥拉文（Zach LaVine），目前有4個名字被跟他們連在一起，鵜鶘波爾、湖人施洛德、暴龍羅利以及籃網汀維迪（Spencer Dinwiddie）。」

而M.莫爾也爆料，公牛先前就已經跟鵜鶘討論過「球哥」波爾的交易案，但最終兩隊未能達成協議。公牛今年季中送走中鋒卡特（Wendell Carter Jr.）、前鋒波特（Otto Porter Jr.）和兩個首輪選秀權跟魔術換來中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic）、小前鋒阿米努（Al-Farouq Aminu），但磨合成效未如預期，最終以31勝41敗、東部11坐收。

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