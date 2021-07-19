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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東奧》球后戴資穎今出發東京 熬雞精要傳遞「小戴精神」

2021/07/19 11:01

戴資穎今年受邀擔任熬雞精品牌娘家年度代言人。（娘家熬雞精提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣東奧主代表團今將從松山機場直飛東京，被視為奪牌希望的羽球球后戴資穎表示，會帶著大家的祝福和加油奮戰，突破自我、再創佳績。

戴資穎今年受邀擔任熬雞精品牌娘家年度代言人，這次東京奧運期間推出「熬雞精夢想提袋禮盒」，希望傳遞小戴全力以赴的態度，並將小戴精神刻印在提袋上，讓大家帶著「小戴夢想熬煉提袋」一起前進，本次合作禮盒已搶先在7-11通路限定販售，此外，在7月19到8月8日購買系列產品，登錄發票還能週週抽喬山健身魔鏡與飛輪。

台灣東奧代表隊今年共68人取得資格，角逐18個運動項目，加上教練與隊職員、後勤醫護與行政團隊，代表團人數達179人，今包機出發的主團人員134人，早上從高雄國家運動訓練中心出發，並搭乘高鐵專用包廂，分批前往台北松山機場，利用專用通道出境，以包機方式直達東京，至於賽事較晚登場的田徑、空手道隊則在29日出發。

為避免送機人潮群聚，體育署提供線上直播，代替現場送機，一起在網路留言板獻上祝福，為前進奧運的台灣選手加油集氣。

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戴資穎今年受邀擔任熬雞精品牌娘家年度代言人，這次東京奧運期間推出「熬雞精夢想提袋禮盒」。（娘家熬雞精提供）

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