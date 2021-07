MLB》可能與小熊延長合約？內野魔術師聳肩：專注場上

小熊「內野魔術師」巴耶茲。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕小熊當家游擊手巴耶茲(Javier Baez)和一壘手瑞佐(Anthony Rizzo)都將在今年球季後成為自由球員,而近日這2位好手延長合約的謠言盛傳,不過巴耶茲對此並沒有放太多心力,而是專注在球隊和場上。

近日有大聯盟內部人士推測,小熊制服組在交易截止前,將致力於游擊手巴耶茲和一壘手瑞佐的延長合約。而巴耶茲在今日被問到,是否對在交易截止日前完成續約感到樂觀時,他表示並沒有太關注這件事。

巴耶茲聳聳肩說:「如果任何事情發生,我準備好了,我會在這。不過我認為是時候去專注,去把第一名的位置要回,並回到前往季後賽的正軌上,我並沒有真正關注這件事。」

根據先前美媒爆料,小熊曾在休賽季祭出1.8億美元報價,但遭拒絕,目前謠傳小熊仍希望和巴耶茲簽訂新合約。

另外瑞佐也在日前向媒體表示並不去想太多關於合約的事,即使雙方有溝通往來,但自己就是認為單純的專注在當下會是最好的選擇,並不知道14天後會發生甚麼事,也不曉得明天會發生甚麼事。

目前小熊排國聯中區第3,落後給龍頭釀酒人9場比賽。

Javier Báez shrugged when asked re: possibility of contract extension before trade deadline: “If anything happens, I’m ready. I’ll be here. I think it’s time to focus, to get back in first place and get back on track to make the playoffs. I’m not really paying attention to that.”