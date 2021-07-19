MLB》可能與小熊延長合約？內野魔術師聳肩：專注場上

小熊「內野魔術師」巴耶茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊當家游擊手巴耶茲（Javier Baez）和一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）都將在今年球季後成為自由球員，而近日這2位好手延長合約的謠言盛傳，不過巴耶茲對此並沒有放太多心力，而是專注在球隊和場上。

近日有大聯盟內部人士推測，小熊制服組在交易截止前，將致力於游擊手巴耶茲和一壘手瑞佐的延長合約。而巴耶茲在今日被問到，是否對在交易截止日前完成續約感到樂觀時，他表示並沒有太關注這件事。

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巴耶茲聳聳肩說：「如果任何事情發生，我準備好了，我會在這。不過我認為是時候去專注，去把第一名的位置要回，並回到前往季後賽的正軌上，我並沒有真正關注這件事。」

根據先前美媒爆料，小熊曾在休賽季祭出1.8億美元報價，但遭拒絕，目前謠傳小熊仍希望和巴耶茲簽訂新合約。

另外瑞佐也在日前向媒體表示並不去想太多關於合約的事，即使雙方有溝通往來，但自己就是認為單純的專注在當下會是最好的選擇，並不知道14天後會發生甚麼事，也不曉得明天會發生甚麼事。

目前小熊排國聯中區第3，落後給龍頭釀酒人9場比賽。

Javier Báez shrugged when asked re: possibility of contract extension before trade deadline: “If anything happens, I’m ready. I’ll be here. I think it’s time to focus, to get back in first place and get back on track to make the playoffs. I’m not really paying attention to that.” — Patrick Mooney （@PJ_Mooney） July 18, 2021

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