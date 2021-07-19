晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧》美國男籃熱身賽最終戰 力退摘金熱門西班牙

2021/07/19 11:17

加索（左）、里拉德。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕即將準備出征東京奧運爭取4連霸的美國男籃，今在最後一場熱身賽對上征金熱門的西班牙，靠著里拉德（Damian Lillard）拿19分，共4人得分上雙，最終以83：76摘勝。

美國隊今年征奧之路遇到諸多不順，熱身賽先後不敵奈及利亞、澳洲，遇到阿根廷才總算開胡，此外，名單也不斷更換，畢爾（Bradley Beal）因觸發健康安全協議被迫退賽，洛夫（Kevin Love）也礙於傷勢退出，兩大主力由麥基（JaVale McGee）和強森（Keldon Johnson）遞補，陣容星度和實力都下降不少，在FIBA國際籃總最新公布實力榜只排第3，僅次西班牙和澳洲。

不過，美國隊今表現夠爭氣，里拉德飆進4顆三分球拿19分，另外帶6助攻，遞補的強森也有15分，杜蘭特（Kevin Durant）進帳14分，拉文（Zach LaVine）拿13分。西班牙投籃命中率僅38.3％，魯比歐（Ricky Rubio）23分為全場最高，小加索（Marc Gasol）進帳10分、5籃板。

美國隊在熱身賽4戰收下2勝2負，接下來將出發東京參戰，籃球項目7月25日點燃戰火，美國隊被分在A組，同組對手分別是法國、伊朗和捷克。

D.格林抄截。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。