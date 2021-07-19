東奧》美國男籃熱身賽最終戰 力退摘金熱門西班牙

加索（左）、里拉德。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕即將準備出征東京奧運爭取4連霸的美國男籃，今在最後一場熱身賽對上征金熱門的西班牙，靠著里拉德（Damian Lillard）拿19分，共4人得分上雙，最終以83：76摘勝。

美國隊今年征奧之路遇到諸多不順，熱身賽先後不敵奈及利亞、澳洲，遇到阿根廷才總算開胡，此外，名單也不斷更換，畢爾（Bradley Beal）因觸發健康安全協議被迫退賽，洛夫（Kevin Love）也礙於傷勢退出，兩大主力由麥基（JaVale McGee）和強森（Keldon Johnson）遞補，陣容星度和實力都下降不少，在FIBA國際籃總最新公布實力榜只排第3，僅次西班牙和澳洲。

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不過，美國隊今表現夠爭氣，里拉德飆進4顆三分球拿19分，另外帶6助攻，遞補的強森也有15分，杜蘭特（Kevin Durant）進帳14分，拉文（Zach LaVine）拿13分。西班牙投籃命中率僅38.3％，魯比歐（Ricky Rubio）23分為全場最高，小加索（Marc Gasol）進帳10分、5籃板。

美國隊在熱身賽4戰收下2勝2負，接下來將出發東京參戰，籃球項目7月25日點燃戰火，美國隊被分在A組，同組對手分別是法國、伊朗和捷克。

D.格林抄截。（法新社）

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