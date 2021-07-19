日職》球速飆到157公里的秘訣？ 張奕本人說分明

張奕。（資料照，取自日本雅虎）

〔記者倪婉君／台北報導〕日職目前因應奧運停賽，效力歐力士的台灣投手張奕今天出席「洋聯媒體日」活動，分享今年從先發轉中繼的心情，也針對最快球速飆到157公里，說明他是如何投出來的?

台灣ELEVEN體育家族和日職太平洋聯盟今、明舉行線上媒體日，今天由歐力士張奕和山崎福也打頭陣，兩人除了展現平日無話不談的好交情，張奕也針對媒體好奇的球速部分，進行說明。

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「說真的，自己也沒想到能丟157公里的速度，只是換了一個角度想，原本以前是外野手，就是以外野手的感覺去丟，沒想到會丟那麼快的速度，自己也覺得不可思議。」張奕說。

由於今年從先發轉任中繼，張奕說明這兩個位置的不同，「在先發的時候，必須配合體力，不可能每一局全力丟，轉成中繼之後就全力丟。」他也表示沒想到越丟越快，一開始只到154公里，後來全力丟出157公里，「但控球沒有那麼好，如果以控球為主的話，就大概丟154、155公里。」

第一次飆出157公里的時候，張奕表示當下自己也不知道，「我是丟完之後，隊友才跟我說，以為他們是騙我，但後來教練跟我講說，從以前到現在，沒看過這種高角度的球路。」

不過張奕也強調自己仍在適應中繼投手這個身份，「先發的話只要丟一場，就有一週時間可以做準備，中繼則是每天做準備，中繼投手說真的還滿辛苦，個人還在調適，因為從先發到中繼，身體的恢復還要再調整。」

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