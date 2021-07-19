東奧》台灣隊下午啟程！華航專機組員兩次ＰＣＲ、機上餐吃勝利雞排

華航2020東京奧運專機設計高蛋白質機上餐點，主菜選用勝利雞排丼飯，意涵日語的勝利（KaTsu），為選手祈福。（華航提供）





〔記者陳心瑜／台北報導〕2020 東京奧運將於23日登場，台灣代表隊共134位選手及教練，今天下午將搭乘華航2020東京奧運專案班機CI220出發，華航強調以最高規格落實防疫，客機組員在前96小時、24小時完成兩次PCR檢測，且全程著全套防護裝備，嚴陣以待，機上餐點則是準備有勝利意涵的雞排丼飯，為選手加油。

華航2020東京奧運專機為選手機上盥洗包、矽緻折疊隨行杯與機上防護包。（華航提供）



華航表示，專機下午1點自台北松山機場出發，下午5時10分抵達東京羽田機場，航程約3小時10分，全航程嚴格落實防疫，機上座位安排各隊選手分區，以梅花座形式，讓選手保持適當距離，客艙組員於執勤航班前96小時及24小時完成兩次PCR檢測，且皆已接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），並著全套防護裝備，包含護目鏡、醫療口罩、醫療手套、防護衣等。

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2020東京奧運即將開幕，台灣代表隊今日搭乘華航機前往日本，地勤人員為選手加油。（華航提供）







華航表示，因應防疫，機上餐點以「單一餐盤」服務，考量選手補充高蛋白質需求，前菜安排台灣時蔬沙拉搭配海鮮，主菜是高蛋白低脂的「勝利雞排丼飯」，連結與日語勝利（KaTsu） 涵義，並提供知名品牌冰淇淋，商務艙另備有瓶裝冷壓蔬果汁，讓選手吃飽、吃好，迎來必勝的好運。

華航表示，秉持「中華挺中華」的精神，為選手準備精緻好禮，包含華航與The North Face合作的機上盥洗包、華航矽緻摺疊隨行杯及機上防護包，國人齊心挺台灣，全力勇奪金。

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