NBA》二當家變冠軍賽關鍵先生 公鹿有望追隨快艇挑戰歷史紀錄

公鹿二當家米德爾頓（右）成為關鍵先生。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍戰重要的天王山之戰，昨在太陽主場登場，雖然太陽射手布克飆出全場最高40分，但難以抵擋公鹿「三劍客」火力，讓密爾瓦基大軍搶下聽牌優勢，除了「字母哥」挹注32分、哈勒戴在決勝節的關鍵抄截，二當家米德爾頓（Khris Middleton）更是總冠軍賽的關鍵先生。

公鹿米德爾頓在第4戰轟下42分，昨在關鍵第5戰也有29分進帳，不過這位公鹿二當家在這次總冠軍系列賽G4第四節最後2分15秒一人就進帳10分，而太陽全隊僅4分，據統計，目前5場總冠軍賽季列賽關鍵時刻（指的是比賽第四節及延長賽最後5分鐘，且雙方分差不超過5分的時間）一人就獨拿14分，而其餘參加總冠軍賽的所有球員，合計在關鍵時刻就只有13分。

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Khris Middleton in the clutch pic.twitter.com/zz1vywHWeY — Marc J. Spears （@MarcJSpears） July 15, 2021

公鹿昨以123：119擊敗太陽，取得重要的第3勝後，從0：2追到3：2讓他們奪冠機率大增，而先前他們在東部季後賽次輪也曾以0：2落後給籃網，卻上演逆轉秀晉級，若他們最後能比照前次成功系列賽逆轉太陽奪冠，將能成為繼本季快艇隊後史上第二支能在在同一年季後賽中２度完成0：2落後逆轉的球隊。

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