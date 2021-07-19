東奧》台灣隊包機坐經濟艙赴日 球后戴資穎嘆：懷念搭商務艙

戴資穎。（記者羅沛德攝）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運台灣代表團今搭乘下午1點的班機從松山機場出發，被視為奪牌希望的羽球球后戴資穎也全副武裝現身，然後這次奧運團是在松山機場採取包機經濟艙方式前進日本，如此安排似乎讓小戴有點不習慣，在IG發動態表示「想念長榮航空的商務艙」，引發熱議。

本屆奧運由於疫情影響，這次台灣隊不像過去幾屆奧運，選手可以選手可以自由選擇航班或是搭乘個人贊助的航空公司或選擇機位前往，而是統一坐經濟艙採取包機方式前往東京。

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今天包括羽球、舉重、射擊等14個項目的選手教練團包機出發，似乎讓已經習慣出國都搭乘贊助航空公司的球后戴資穎有些不習慣，在IG動態寫下「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」引發各界關注。

小戴發動態表示想念商務艙。（圖片截取自戴資穎IG）

這是戴資穎第三次參加奧運。2012倫敦奧運和2016里約奧運，戴資穎都是在16強止步，但

如今實力已經是不可同日而語，目前世界羽球女單排名第一，也是代表團的奪金希望，名列女單第2種子的小戴，與越南女將阮翠玲，瑞士好手賈奎特（Sabrina Jaquet）以及華裔法籍選手齊雪霏，同被分在P組，預計能在小組賽順利出線。

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