東奧》防疫包機！戴資穎搭經濟艙飛日 戴爸：有種被欺騙的感覺

戴資穎全副武裝搭機。（記者羅沛德攝）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運台灣代表團今日搭乘下午1點的班機從松山機場出發，由於這次代表團近50位選手，因此只能全數安排經濟艙，僅代表團長官官員、總教練坐商務艙，而被視為奪金熱門的羽球世界球后戴資穎就大嘆，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙。」

為了防疫及保護選手，體育署、奧會今年採包機、包艙及包車等方式出發，其中戴資穎和所有在國訓中心備戰的選手皆一早就從高雄左營搭高鐵至台北南港，再轉專用接駁車到松山機場。

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戴資穎過去出國比賽都會搭乘長榮航空，並會坐商務艙。父親戴楠凱表示，無論去到何處比賽，為了減輕小戴的舟車勞頓之苦，所以皆選擇商務艙，這樣才能在飛機上好好休息。

不過，這次奧運包機因人數眾多，且為了社交距離，因此所有選手只能坐經濟艙，小戴就在IG上發文表示，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙。」

戴資穎發文 。（截取自戴資穎IG）



而戴資穎的父親戴楠凱致電《自由時報》指出，在疫情爆發後，小戴去年到英國打全英公開賽，以及今年1月去泰國打兩場公開賽、年終總決賽，期間都是搭商務艙，這次要比更重要的奧運，卻只能搭經濟艙。

在去年教育部長潘文忠曾強調到東京奧運選手、教練都搭商務艙，但延期後1年雖是滴水不漏的方式進行包機，選手就為了防疫優先就共體時艱搭經濟艙。

戴楠凱認為，疫情嚴峻下包機前往是可行辦法，但每個人體質及搭乘交通工具的習慣不一樣，體育署、奧會應事先告知無法為選手安排商務艙，「我們可以自己安排飛機到日本，而不是在飛機上才發現只能坐經濟艙，這種被欺騙的感覺很不好。」

東京奧運台灣代表團今日從松山機場出發，由於這次代表團近50位選手，因此只能全數安排經濟艙，僅代表團長官官員、總教練坐商務艙。（記者羅沛德攝）

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