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東奧》波蘭泳協重大疏失！6國手抵日後得知無法參賽黯然返國

2021/07/19 17:11

波蘭東奧泳賽名單疏失，6名選手在抵達日本後才知道無法參賽，只能黯然搭機返國。東奧游泳場館示意圖。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭在此次東京奧運派出23名游泳選手，孰料其中6人在抵達日本後，才知道因為名單疏失導致他們無法參賽，只能黯然搭機返國，波蘭泳協被指責需要負起最大的責任。

據游泳新聞網站《SwimSwam》報導，國際游泳總會（FINA）資料顯示，每個國家都可以派出只參加接力賽而非個人賽的選手，而波蘭此次奧運共參加男子和女子4x100公尺自由式接力、男子4x200公尺自由式接力、男子混合泳（4種泳姿）接力和男女混合泳接力。

另外，奧運資格標準規定，每個游泳接力賽的選手至少需要達到相應距離的B標，在資格符合的狀況下，參與5項接力賽事的國家最多可以額外登錄10名選手。

然而，在波蘭東奧游泳隊名單上出現超出名額的問題，因此托爾許（Alicja Tchórz）、皮索羅維奇（Bartosz Piszczorowicz）、波蘭斯卡（Aleksandra Polańska）、喬瓦尼克（Mateusz Chowaniec）、科薩科夫斯基（Dominika Kossakowska）、荷布（Jan Hołub）最終無法參賽。

這6人在給隊友擁抱祝福後，踏上了回國的旅程，目前已有22名波蘭游泳運動員連署，要求波蘭泳協董事會全體請辭負責，因為這是波蘭運動史上從未出現過的醜聞，讓波蘭選手在公眾的目光中成為笑柄。

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