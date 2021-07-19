東奧》運動員染疫 7月1日起已有55名相關人員確診

奧組會已將3名確診人員安置到選手村外的設施進行隔離，並指示其他運動員待在自己的房間待命。據悉，飯菜也會送到房間裡。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運將在本月23日開幕，但近日愈來愈多的各國奧運相關人士剛到日本就被驗出確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），包括居住在選手村內的運動員。昨（18日）東奧組會表示，從7月1日以來已有55名相關人員確診。

綜合日媒報導，昨天東奧組會表示，包含兩名南非男子足球代表隊的兩名球員在內，奧運相關人員新增10人確診。其中包括3名運動員、1名業務人員、1名媒體人員、5名比賽工作人員。

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先前奧組會在17日曾表示，有一名將入住選手村的海外赴日人員被檢測出陽性。最初並沒有透露這名人員的國籍、性別，但此次承認為兩名球員所屬球隊的工作人員。

奧組會已將3名確診人員安置到選手村外的設施進行隔離，並指示其他運動員待在自己的房間待命。據悉，飯菜也會送到房間裡。

南非男子足球代表隊將在22日於東京體育場的小組賽首場，迎戰地主日本隊。雖然奧組會已匡列21名密切接觸者，但只要密切接觸者在賽前6小時以內的PCR檢測結果是陰性，就允許參加比賽。

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