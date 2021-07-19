晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 休閒運動 自由車

自由車》台灣之光！ 美利達贊助車隊榮登環法賽團隊總冠軍

2021/07/19 17:27

騎美利達自行車的TBV車隊贏得環法自行車公路大賽團體總冠軍。（美利達提供）

〔體育中心／綜合報導〕數億人收看的全球三大運動盛會之一，長達3週3418公里極限挑戰的第108屆Tour de France環法自行車公路大賽，昨天終於在巴黎香榭里舍大道圓滿落幕。今年的環法賽一開始就碰上多起大摔車，在高達近四分之一的選手未能完賽的情況下，整個過程高潮迭起，產生許多出乎意料的比賽結果，讓這次環法賽特別的精采，令人回味。

首先在團隊成績方面，可喜可賀的是唯一騎乘台灣精品之光，美利達自行車（MERIDA）的Team Bahrain Victorious（TBV巴林.勝利車隊）在不被看好的情況下，以黑馬的姿態，勇奪團隊總排冠軍！TBV是台灣一哥選手馮俊凱所屬的車隊，陣中雖無超級巨星，甚至主將選手早在第3站就不幸摔車傷重退賽的劣勢之下，這支凝聚力強大的隊伍卻越挫越勇，共摘下了3個單站個人冠軍，登山王排名第2，衝刺積分王排名第3、第6，以及團隊總排第1名，個人總排第9名。這般絕處逢生，彷彿小蝦米戰勝大魚的優異表現讓人在台灣，備戰東京奧運的TBV車隊隊友馮俊凱特別感到與有榮焉！

此外，同樣令人津津樂道的話題是賽前才臨時遞補上陣的DQS車隊的英國36歲衝刺老將Mark Cavendish，石破天驚的一舉奪下4個單站衝刺冠軍，追平半個世紀前的比利時巨星Eddy Merkx創下的個人累計34次環法賽單站冠軍的最多勝紀錄，堪稱百年難得一見的東山再起戲碼。還有一生8度榮登環法賽總成績前3名頒獎台，但卻未曾穿過領先者黃衫的知名已故法國選手R. Poulidor，今年有他的外孫M. van der Poel首度參加環法賽就在第2站就摘冠。金孫為爺爺一圓黃衫美夢的感人落淚情節，讓全球車迷為之動容。

至於眾所關注的環法賽黃衫個人總冠軍，未滿23歲的斯洛維尼亞年輕選手Tadej Pogačar在第一週就出乎意料地形成一人獨霸的局面，而輕鬆衛冕成功。種種許多不可思議的情節與結果，不得不說今年的環法賽實在特別的精采絕倫，令人回味無窮。

透過累積數億人觀看的精彩賽事，台灣唯一在舉世矚目的環法賽曝光的美利達自行車（MERIDA），再度讓來自台灣品牌站上世界舞台，也成為本次的最大贏家。隨著多站選手的領先，台灣品牌MERIDA在全球轉播中持續曝光，特別是紅橘大膽配色的選手車『REACTO銳克多』、『SCULTURA斯特拉』在比賽中顯得十分耀眼突出。美利達以代表台灣世界級的自行車工藝技術，讓選手得以在世界一級的賽事中大展身手，贏得佳績，並且非常成功的拓展了台灣精品的國際視野。

紅點衫Wout Poels登山王總排第2。（美利達提供）

環法自行車公路大賽第7、19雙站冠軍Tadej Mohoric。（美利達提供）

環法自行車公路大賽衝刺積分王第3，Sonny Colbrelli。（美利達提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。