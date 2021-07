東奧》選手村「紙板床」啪啪啪真會垮？ 愛爾蘭鮮肉實測影片曝光

愛爾蘭體操選手猛跳實測「紙板床」是否會因為激烈運動倒塌。(圖擷取自Twitter/@McClenaghanRhys)

〔即時新聞/綜合報導〕東奧將於4日後正式開幕,但近期卻不斷傳出有運動員以及工作人員確診,為防疫情在選手村內擴散,東奧特地設計「紙板床」禁止2個以上運動員在床上「連結」,不過,經過一名愛爾蘭體操選手實測,證實即使有人在紙板床上猛跳也不會倒塌。

根據愛爾蘭媒體《愛爾蘭鏡報》報導,體操選手麥克萊納漢(Rhys McClenaghan)代替愛爾蘭前往東奧比賽,並入住選手村,為了實測「紙板床」是否會因為激烈運動而倒塌,他突發奇想在床上猛跳,測驗床的極限,沒想到床在實測後仍完好無缺,讓他直呼「報導稱床僅能承受一人,都是假新聞!」

看到麥克萊納漢的實測影片後,東奧官方也公開回應,表示很感謝他拆穿謠言,並強調這些可永續利用的床是很堅固的。

此外,東奧為了防堵疫情在選手間擴散,早在奧運開始前就向選手發放了共15萬個的保險套,並設立了禁止擁抱、親吻以及性行為等相關規定。

Thanks for debunking the myth.????You heard it first from @TeamIreland gymnast @McClenaghanRhys - the sustainable cardboard beds are sturdy! #Tokyo2020 https://t.co/lsXbQokGVE