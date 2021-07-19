東奧》選手村「紙板床」啪啪啪真會垮？ 愛爾蘭鮮肉實測影片曝光

愛爾蘭體操選手猛跳實測「紙板床」是否會因為激烈運動倒塌。（圖擷取自Twitter/@McClenaghanRhys）

〔即時新聞／綜合報導〕東奧將於4日後正式開幕，但近期卻不斷傳出有運動員以及工作人員確診，為防疫情在選手村內擴散，東奧特地設計「紙板床」禁止2個以上運動員在床上「連結」，不過，經過一名愛爾蘭體操選手實測，證實即使有人在紙板床上猛跳也不會倒塌。

根據愛爾蘭媒體《愛爾蘭鏡報》報導，體操選手麥克萊納漢（Rhys McClenaghan）代替愛爾蘭前往東奧比賽，並入住選手村，為了實測「紙板床」是否會因為激烈運動而倒塌，他突發奇想在床上猛跳，測驗床的極限，沒想到床在實測後仍完好無缺，讓他直呼「報導稱床僅能承受一人，都是假新聞！」

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看到麥克萊納漢的實測影片後，東奧官方也公開回應，表示很感謝他拆穿謠言，並強調這些可永續利用的床是很堅固的。

此外，東奧為了防堵疫情在選手間擴散，早在奧運開始前就向選手發放了共15萬個的保險套，並設立了禁止擁抱、親吻以及性行為等相關規定。

“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB — Rhys Mcclenaghan （@McClenaghanRhys） July 18, 2021

Thanks for debunking the myth.????You heard it first from @TeamIreland gymnast @McClenaghanRhys - the sustainable cardboard beds are sturdy! #Tokyo2020 https://t.co/lsXbQokGVE — Olympics （@Olympics） July 19, 2021

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