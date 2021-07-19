登山》南韓「無指」登山家世界第一 完登14座逾8000米高峰

布洛阿特峰位於中國和巴控克什米爾邊境的喀喇崑崙山脈，海拔8047公尺，為世界第十二高峰。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓57歲登山家金洪彬（Kim Hong-bin，音譯）先前不幸失去十指，但仍十分熱衷登山運動，並於本月18日下午4時58分登上海拔高達8047公尺的布洛阿特峰（Broad Peak），成全球成功征服全球14座8000公尺以上高峰的第一位身障人士。

根據《韓聯社》報導，南韓光州市高山俱樂部「山嶽聯盟」表示，金洪彬與其登山團隊共有6人，原定去年攀登布洛阿特峰，卻因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情而推遲該計劃。登山隊於上月啟程赴巴基斯坦，本月14日於布洛阿特峰海拔4800公尺處紮營挑戰登峰。雖因當地天氣情況惡劣面臨困難，但登山隊僅耗時4天便成功登頂。

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據報導，金洪彬曾於1991年獨自挑戰有北美洲最高峰之稱、且海拔高達6193公尺的麥金利峰（Mount McKinley），卻不幸於登山過程中手部嚴重凍傷，十隻手指皆須截肢。

不過，即使失去十指，金洪彬仍以堅忍意志成功登頂，並成為征服七大洲最高峰的全球首位身障人士。據高山俱樂部表示，金洪彬已成為世界第44位和南韓第7位登頂14座8千米巨峰的人。

金洪彬也透漏，希望自己成功登頂的消息能夠鼓勵所有因疫情而筋疲力盡的南韓人民。

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