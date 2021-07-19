被告知短跑褲「太短」英田徑女選手盼能在東京帕運穿

英國帕運田徑選手布林（見圖）表示，她昨（18）日在英國貝德福（Bedford）的1場跳遠比賽結束時，被主辦方告知她所穿的Adidas短褲「太短且不合宜」（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧林匹克運動會及東京帕拉林匹克運動會即將到來，然而今（19）日英國帕運田徑選手布林（Olivia Breen）在IG表示，她昨（18）日在英國貝德福（Bedford）的1場跳遠比賽結束時，被主辦方告知她所穿的Adidas短褲「太短且不合宜」，這讓她失望表示，她已經穿這款式的短褲參加比賽多年，她也希望在東京比賽時能夠穿到。

帕運田徑選手布林今（19）日表示，昨晚在英國的1場跳遠比賽結束時，1位比賽工作人員前來告知她所穿的短褲「太短而且不合宜」。（圖擷取自Olivia Breen IG）

綜合外媒報導，帕運田徑選手布林今日在IG限時動態表示，昨晚在英國的1場跳遠比賽結束時，1位工作人員前來告知她所穿的短褲「太短而且不合宜」。這讓布林失望表示，她已經穿了同一款式的運動短褲參加比賽多年，這件短褲是專為運動比賽設計。

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布林也說：「我知道運動比賽有規定制度的必要，但不應該讓女性選手在比賽時對於自己的穿著感到不自在」她也表示，她希望在東京帕運上，能夠穿著這件短褲。（圖擷取自Olivia Breen IG）

布林指出，我很好奇如果是男性選手在同樣的狀況，是否會遇到和我一樣的批評。布林也說：「我知道運動比賽有訂定制度的必要，但不應該讓女性選手在比賽時對自己的穿著感到不自在，我不希望有其他女性選手遇到和我類似的情況。」她也表示，她希望在東京帕拉林匹克運動會上，能夠穿著這件短褲。

據報導，患有腦性麻痺的布林，曾在2015年杜哈帕運田徑女子400公尺T35-38級別奪得冠軍，並在2017年倫敦帕運女子跳遠T38級別獲得冠軍。

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