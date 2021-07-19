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體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧》奧運防疫「泡泡」破了？ 日媒憂心兩大漏洞

2021/07/19 18:14

日媒憂心機場與旅館將成防疫泡泡的漏洞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕距離東京奧運只剩下4天，但卻陸續傳出相關人員確診的消息，日媒也整理出日本採取的「泡泡模式」有兩大漏洞。

日本奧運此次採取「泡泡模式」的防疫手法，禁止選手與前往除了選手村和比賽場館以外的地方，但卻陸續傳出確診案例，自7月1日起，已經有55名奧運相關人員確診，讓許多人憂心這個防疫方式是否開始出現漏洞。

根據日媒《共同社》報導指出，機場與旅館成為此次「泡泡」的最大破口，因為不只出現運動原打算與民眾握手被制止的畫面，也出現有人談話時不戴口罩，普通旅客在吸菸區吞雲吐霧的畫面。

此外，有三分之二奧運相關人員都得使用的成田國際機場，雖然會透過工作人員引導，而且檢疫、入境審查，以及通關手續都設置專用通道，但隨著入境人員增加，問題也逐漸浮現。

文中表示，在入境人員規模開始擴大後，不僅入境計劃突然取消，還有人數與先前的消息不符導致混亂的狀況，不僅專用通道效果不彰，還出現有人因疲於等待檢測結果，在機場內到處走動的狀況，讓機場相關人士抱怨，「採取泡泡方式的難度增大」。

不僅如此，包含新聞媒體在內的奧運相關人員住宿的旅館，雖然由奧運組委會統一安排，並要求館內的設施得與普通房客分開，但同樣也因為規模的問題，出現難以維繫「泡泡」的情形。

根據東京一家接待海外媒體的旅館經理指出，他們打算將電梯分開使用，可是在早晚人數眾多的時段，無論如何都會發生混乘的現象，而且餐廳也只有一個，只能設置隔板。同時該經理更含糊地表示，入境後要求的14天自主隔離，「只能相信住宿者的良知...」。

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