台灣隊統一包機赴日 藍委：潘文忠去年曾允選手、教練全坐商務艙

國民黨立委洪孟楷表示，教育部長潘文忠曾在立法院答詢時允諾，這次奧運選手、教練都坐商務艙，已經做好規劃。（洪孟楷國會辦公室提供）

〔記者林良昇／台北報導〕東京奧運台灣代表隊於今下午1點從松山機場出發，由於疫情影響，統一包機方式前往東京，但被爆出選手坐經濟艙，國民黨立委洪孟楷日前曾在立院總質詢時問教育部長潘文忠，當時潘允諾「選手、教練會坐商務艙，這個已經做好規劃」，不料現在卻跳票。

洪孟楷說，去年3月，他曾在總質詢時特別詢問行政院長蘇貞昌、潘文忠，而當場潘信誓旦旦回覆「台灣選手參加東奧一定是高規格防疫，確定全部選手與教練將坐商務艙前往參賽。」如今跳票。

請繼續往下閱讀...

洪孟楷表示，今年立院教育文化委員會再一次向潘文忠質詢時要求，應該以「協調班機、讓選手搭乘商務艙」為原則規劃，而我國運動發展基金下編列東京奧運費用至少超過10億元，還不包括原來體育署的本預算，只要為國爭光，多少預算都會不分藍綠共同支持，最基本的讓選手移動的舒服一些、心情放鬆一點，「這樣真的做不到嗎？」

洪孟楷指出，本次主辦城市東京，飛機直飛時間短，班次密集，絕對可以協調出足夠機會。政府不要只記得安排蘇貞昌在媒體前送機，卻忽略選手飛機的座位安排及當初商務艙的承諾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法