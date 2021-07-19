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奧運》布里斯本爭2032主辦權 幾乎篤定中選

2021/07/19 18:40

澳洲布里斯本爭取2032奧運主辦權，幾乎篤定中選。（資料照，美聯社）

〔中央社〕澳洲布里斯本爭奪2032年夏季奧運主辦權，代表團今天抵達東京。國際奧會即將投票，雖然布里斯本幾乎篤定中選，投票僅有橡皮圖章意義，代表團仍表示，不敢認為理所當然會被選上。

澳洲昆士蘭州首府布里斯本（Brisbane）今年2月被國際奧林匹克委員會（IOC）認為是屬意的2032奧運主辦城市，只需21日下午在國際奧會議程中批准。

握有大權的國際奧會執委會上個月已經點頭，同意讓布里斯本主辦2032年奧運，但代表團仍表示，在最終決定出爐之前，不會停止努力。

布里斯本市長希林納（Adrian Schrinner）在機場告訴記者：「我們來的飛機上載滿運動員，他們都是要來這裡比賽，要讓澳洲為他們感到驕傲。」

他說：「我們來這裡以另一種方式競爭，要確保昆士蘭州的布里斯本取得2032奧運主辦權，我們不會把事情視為理所當然。我們來這裡是要工作，要完成目標，要把它（主辦權）帶回家。」

多個城市與國家都曾公開表示，有興趣主辦2032年奧運，包括印尼、布達佩斯、中國、卡達杜哈和德國的魯爾區（Ruhr）。

國際奧會2019年6月採用新的主辦城遴選方式，以解決有能力者沒人想辦、想申辦者卻沒錢等問題，而2032年是首次採用新制決定主辦方的奧運。

由於遴選新制不再讓各城市彼此競爭，布里斯本今年2月因備受國際奧會讚賞，形同早早脫穎而出。

昆士蘭州長帕勒榭（Annastacia Palaszczuk）表示：「還剩下幾天，現在邁入倒數，祝我們好運，希望成功。」

如果布里斯本從表決勝出，將成為繼1956年墨爾本、2000年雪梨後，第3個承辦夏季奧運的澳洲城市。

2024年奧運在法國巴黎舉辦，2028年則是在美國洛杉磯。

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